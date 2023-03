Terremoto oggi in Campania, scosse nei Campi Flegrei: avvertita a Napoli (Di martedì 14 marzo 2023) Napoli, 14 mar. (Adnkronos) - Due scosse di Terremoto, di magnitudo 2.8 e 1.4, si sono verificate ieri sera nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. La prima scossa è stata registrata alle 23.40, la seconda un minuto dopo. L'epicentro della scossa di magnitudo 2.8 è stato localizzato dalla Sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, in zona Pisciarelli tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, a una profondità di 3 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, oltre che a Pozzuoli, anche nella città di Napoli, in particolare nei quartieri Flegrei di Pianura, Soccavo e Fuorigrotta. L'epicentro della seconda scossa è stato localizzato nei pressi del vulcano Solfatara a una profondità di 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - Duedi, di magnitudo 2.8 e 1.4, si sono verificate ieri sera nella zona dei, vicino a. La prima scossa è stata registrata alle 23.40, la seconda un minuto dopo. L'epicentro della scossa di magnitudo 2.8 è stato localizzato dalla Sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, in zona Pisciarelli tra i comuni die Pozzuoli, a una profondità di 3 km. La scossa è statadalla popolazione, oltre che a Pozzuoli, anche nella città di, in particolare nei quartieridi Pianura, Soccavo e Fuorigrotta. L'epicentro della seconda scossa è stato localizzato nei pressi del vulcano Solfatara a una profondità di 2 ...

