Terremoto di Amatrice. Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Confermate in appello, a Roma, le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti, ad Amatrice in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016. Accolte quindi, dalla Corte d'appello, le richieste del sostituto procuratore generale Francesco Mollace per i crolli che causarono la morte di 19 persone. Confermata dunque la condanna per due imputati: Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap, condannato in primo grado a nove anni e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, condannato a cinque anni. Per tutti gli imputati l'accusa è di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. Disposto invece il non luogo a procedere per Luigi Serafini per ...

