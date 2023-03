Terremoto Amatrice | il crollo di due palazzine causò 19 morti | confermate le condanne in Appello

(Di martedì 14 marzo 2023) . Sul disastro che toccò la cittadina in provincia di Rieti, arrivano oggi altre sentenze. Giudizi che proveranno, gradualmente, a riportare la parola giustizia davanti alla morte di molte persone, in gran parte vittima della cattiva costruzione di strutture all’interno del paese nel momento del famoso. In questo caso, sono stateleper ildi due, confermata condanna per ildi dueLe duedi, che fano parte di quegli immobili pubblici destinati all’edilizia popolare locale, crollarono a seguito deldel 24 agosto 2016. L’esito di quelfu disastroso, ...

AGI - Confermate in Appello, a Roma, le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti, adin seguito aldel 24 agosto 2016. Accolte quindi, dalla Corte d'Appello, le richieste del sostituto procuratore generale Francesco Mollace per i crolli che causarono la morte di 19 ...commenta Per ildisono state confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare nella cittadina in provincia di Rieti. In quell'occasione morirono 19 persone, ...La Corte di appello di Roma ha confermato le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare in cui morirono 19 persone ad, in seguito aldel 24 agosto 2016. Nove anni a Ottaviano Boni , all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap, e 5 anni a Maurizio Scacchi , geometra della Regione ...

