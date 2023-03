Terremoto Amatrice, confermate le condanne: nel crollo di due palazzine morirono 19 persone (Di martedì 14 marzo 2023) Terremoto Amatrice, arrivano altre sentenze. Sono state confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice , che causò 19 vittime, a seguito del ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023), arrivano altre sentenze. Sono statein appello leper ildi duedi edilizia popolare ad, che causò 19 vittime, a seguito del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Crollo palazzine ad Amatrice, Appello conferma le condanne. Morirono 19 persone durante il terremoto dell'agosto de… - GothicPsyche : RT @Agenzia_Ansa: Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vittime a… - Agenzia_Ansa : Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vit… - News24_it : Terremoto Amatrice, condanne confermate in Appello per crollo palazzine - Adnkronos : Terremoto Amatrice, condanne confermate in Appello per crollo palazzine . #Adnkronos -