Terremoto Amatrice | confermate condanne in appello per disastro colposo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vit… - Virus1979C : Terremoto Amatrice, confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine - RaiNews : #Terremoto: Crollo palazzine ad Amatrice, l'appello conferma le condanne - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Terremoto Amatrice, confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine - Piergiulio58 : Terremoto Amatrice, condanne confermate in Appello per crollo palazzine. In Piazza Augusto Sagnotti morirono 19 per… -

Confermate in Appello le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti adin seguito aldel 24 agosto 2016, in cui morirono 19 persone. La sentenza è stata emessa dai giudici della corte di Assise di Appello di Roma. Nella requisitoria dello scorso 7 ...Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad, che causò 19 vittime, a seguito deldel 24 agosto del 2016. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato a 9 anni Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa ...Confermate in appello, a Roma, le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti, ad, in seguito aldel 24 agosto 2016. Accolte quindi, dalla Corte d'Appello, le richieste del sostituto procuratore generale Francesco Mollace per i crolli che causarono la morte di 19 ...

Terremoto Amatrice, confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine Il Fatto Quotidiano

Confermate in appello, a Roma, le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti, ad Amatrice, in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Accolte quindi, ...Confermate in secondo grado le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare, che causò 19 vittime ad Amatrice, in provincia di Rieti, in seguito al terremoto del 24 agosto del 2016. La ...