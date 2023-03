Terremoto ai Campi Flegrei, evento di magnitudo 2.8 nella notte (Di martedì 14 marzo 2023) La scorsa notte l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.8 nell’area dei Campi Flegrei, localizzato in zona Solfatara – Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 23:40, alla profondità di 2.7 chilometri. La scossa è stata avvertita dai cittadini dell’area flegrea e dei vicini quartieri della città di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) La scorsal’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) l’accadimento di unsismico di2.8 nell’area dei, localizzato in zona Solfatara – Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 23:40, alla profondità di 2.7 chilometri. La scossa è stata avvertita dai cittadini dell’area flegrea e dei vicini quartieri della città di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

