Terra Amara | anticipazioni del 14 marzo 2023

La telenovela turcacontinua con la propria messa in onda su Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi il 20 e 21 marzo 2023 la domestica Gulten (Selin Genç) si lascerà andare a un amaro sfogo con ...Niente da fare per il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydn). Nelle prossime puntate italiane di, l'ex moglie ermin Yaman (Sibel Taçolu) sarà disposta davvero a fare di tutto per impedirgli di essere nuovamente felice al fianco di Jülide Yalçnkaya (Alayça Öztürk), l'affascinante ...Durante la puntata della seconda stagione diche andrà in onda martedì 14 marzo su Canale5 nella consueta fascia oraria delle 14:10, Hunkar delegherà a Saniye il compito di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di ...

Ugur Gunes, età, carriera, fidanzata e Instagram: chi è l'interprete di Yilmaz in Terra Amara ospite a Verissi ilmessaggero.it

Nelle trame 20-26 marzo di Terra amara, Mujgan confessa a Yilmaz di attendere un bambino da lui e Gulten sente l'assenza di Gaffur e Saniye al ranch ...