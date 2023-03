Terra Amara 2 anticipazioni 14 Marzo 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Hunkar dà a Saniye l’incarico di organizzare la cerimonia annuale di circoncisione dei bimbi di Cukurova, al fine di dimostrare a tutti che il clan Yaman è ancora molto potente. Inoltre, sempre Hunkar intende vendere alcuni terreni; in questo modo, la donna pagherà Sermin per farle modificare la L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di martedì 14 marzo 2023) Hunkar dà a Saniye l’incarico di organizzare la cerimonia annuale di circoncisione dei bimbi di Cukurova, al fine di dimostrare a tutti che il clan Yaman è ancora molto potente. Inoltre, sempre Hunkar intende vendere alcuni terreni; in questo modo, la donna pagherà Sermin per farle modificare la L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 14 marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 14 marzo 2023 - Candy_Amara : RT @Libero_official: 'Perché sulle stragi in mare solo oggi tutto questo clamore mediatico? Vogliono creare un problema a Meloni': il sospe… - Boomerissima : @giovann091970 Terra Amara terrà bene secondo me, certo non vincerà, ma 2,5mln li farà - Candy_Amara : RT @Libero_official: Dal vertice tenuto a Palazzo Chigi spunta la possibilità di introdurre la 'sorveglianza marittima'. Tra gli obiettivi… -