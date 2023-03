Ter Stegen, miglior portiere della Liga (Di martedì 14 marzo 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 13/03/2023 alle 23:08 TEC Il Barca Marc-André Ter Stegen è il miglior portiere della Liga Santander, con 19 reti inviolate Il portiere tedesco ha subito solo otto gol in 25 partite, con una media di 0,32 gol a partita Marc-André ter Stegen è in viaggio primo Trofeo Zamora al portiere con il minor numero di gol segnati nella Liga in una stagione da incorniciare all’FC Barcelona. L’ultimo portiere del Barça a realizzarlo è stato il cileno Claudio Bravo (2014-15) e il record, con cinque trofei, ne hanno altri due storici barca, Antoni Ramalles e Victor Valdésinsieme al portiere sloveno dell’Atlético de ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 13/03/2023 alle 23:08 TEC Il Barca Marc-André Terè ilSantander, con 19 reti inviolate Iltedesco ha subito solo otto gol in 25 partite, con una media di 0,32 gol a partita Marc-André terè in viaggio primo Trofeo Zamora alcon il minor numero di gol segnati nellain una stagione da incorniciare all’FC Barcelona. L’ultimodel Barça a realizzarlo è stato il cileno Claudio Bravo (2014-15) e il record, con cinque trofei, ne hanno altri due storici barca, Antoni Ramalles e Victor Valdésinsieme alsloveno dell’Atlético de ...

