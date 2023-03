Tentato omicidio a Torvaianica | aggredisce la compagna e la cosparge di alcol | ‘Ti ammazzo’

(Di martedì 14 marzo 2023) POMEZIA – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 41enne originario di Roma e gravemente indiziato die resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nella notte di sabato, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Torvajanica, a seguito di richiesta d’intervento di alcuni passanti al numero di emergenza 112, è intervenuta sul Lungomare delle Sirene per soccorrere una donna che ha denunciato che, nel corso di una lite con il compagno, era stata da questi aggredita e cosparsa di alcool etilico su tutto il corpo, con l’intento di darle fuoco. La vittima, fortunatamente, era riuscita a fuggire di casa chiedendo aiuto. Raggiunta subito dopo l’abitazione familiare, i Carabinieri venivano affrontati dall’uomo che, armato di coltello e forbici, li minacciava di morte. I militari quindi, riuscivano prontamente a ...

