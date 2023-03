Tennistavolo | big azzurri ai nastri di partenza per gli Assoluti di Cagliari

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto aper l’arrivo del grande. Da sabato 18 a sabato 25 marzo al PalaPirastu di via Rockefeller e nelle palestre adiacenti CONI A e CONI B si disputeranno i Campionati Italiani, di seconda e di terza categoria, e sarà la prima volta in Sardegna. Saranno assegnati i titoli dei singolari e dei doppi femminili, maschili e dei misti, sotto l’organizzazione della Federazione Italiana. Si inizierà sabato 18 alle ore 10, con i tre doppi di terza categoria, per proseguire domenica 19 alla stessa ora con i gironi di qualificazione dei singolari e lunedì 20 (ore 10) con i tabelloni. Martedì 21 sarà dedicato ai doppi di seconda categoria (il misto dalle 10 e il femminile e il maschile dalle 15) e mercoledì 22 ai singolari (il maschile dalle 10 e il femminile dalle 13). Al ...