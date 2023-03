Tennis | Musetti dice basta agli hater | “Siamo umani”

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilta ha voluto chiarire un po’ di cose L’anno per Lorenzonon è iniziato al meglio con diversi k.o e sconfitte che non stanno aiutando il carrarino. L’ultimo k.o è arrivato al primo Masters 1000 dell’anno di Indian Wells. Ilta da settimane viene così vessato da insulti e commenti poco gradevoli.questa volta ha deciso di dare. Lo sportivo ha postato una stories su Instagram definendo certi atteggiamenti incorretti. L’azzurro ha raccontato di insulti a lui rivolti e rivolti anche ad amici e familiari. Leggi anche: Berrettini parla per la prima volta della Satta: “Citrovati, non è una colpa” Lo sfogo di“Penso che non sia sano e corretto ricevere dopo una sconfitta tanti insulti e minacce gratuiti sulle famiglia o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Lo sfogo di #Musetti - gianmilan76 : RT @Giuli28_90: Siamo arrivati al punto che #Musetti e #Berrettini sono insultati per sconfitte e vita privata. Ditemi se vi sembra normale… - VELOSPORT1960 : - VELOSPORT1960 : - infoitsport : Tennis, da Musetti a Tsureko quando l’avversario da battere è l’odio -

IntervisteNon è decisamente un momento positivo per Lorenzonel circuito Atp. La stagione 2023 non è cominciata nel migliore dei modi e il nativo di Carrara non è ancora riuscito a reagire e a ...... dalle 19 - ottavi di finale su Sky Sporte NOW (dalle 1.30 alle 3 anche Sky Sport Uno) FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATP...Ne sanno qualcosa Lorenzoe Lesia Tsureko. Il primo, nel mezzo di un periodo grigio (... Siamo tennisti professionisti, amiamo ile viviamo per questo. Ma siamo anche persone che hanno ...

Tennis, Musetti si sfoga: "Basta insulti social contro me e la mia famiglia" la Repubblica

Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti” ha concluso l'azzurro. Sarà il Miami Open la prima occasione per reagire al ...E’ un momento di sfortunato per Lorenzo Musetti, in cui manca quel pizzico di fortuna che gli consenta di cambiare l’inerzia delle cose. Quattro sconfitte consecutive, l’ultima rimediata al BNP Pariba ...