Tempo di dare una rinfrescata all'hairlook? Il taglio medio è la soluzione più amata, anche questa primavera (Di martedì 14 marzo 2023) Non è una novità eppure è sempre più richiesto, tanto da essere diventato ormai un evergreen tra i tagli capelli per la primavera: il long bob è anzi ormai un tormentone, amatissimo per la sua versatilità. Ha infatti una lunghezza modulabile su ogni tipologia di chioma e capello, per un effetto immediatamente nuovo e rinfrescante. Parola all’esperto. Tagli capelli medi 2023: caschetti, bob e long bob guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker prova il long bob glam (stupendo ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 marzo 2023) Non è una novità eppure è sempre più richiesto, tanto da essere diventato ormai un evergreen tra i tagli capelli per la: il long bob è anzi ormai un tormentone, amatissimo per la sua versatilità. Ha infatti una lunghezza modulabile su ogni tipologia di chioma e capello, per un effetto immediatamente nuovo e rinfrescante. Parola all’esperto. Tagli capelli medi 2023: caschetti, bob e long bob guarda le foto Leggi› Michelle Hunziker prova il long bob glam (stupendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianacalibana : @MTuriddu @LucianoLavecchi A me sembra che sei tu ad esserti incartato. Io ho sempre detto che partire con il nucl… - qn_lanazione : Terremoto Umbria, corsa contro il tempo per dare una casa agli sfollati - LucaViaggio : RT @madforfree: @GfveGianfra @LaVeritaWeb @Olga_M2005 La legge obbliga a dare spazio ai referendum e a tesi uguali/contrarie. Ps le firme… - infoitinterno : Terremoto Umbria, corsa contro il tempo per dare una casa agli sfollati - Paola180468 : RT @Andre_Neo89: Giusto per dare un'idea. Tempo fa avevo postato un link ad un PDF con una 'mappa' finanziaria dei Rothschild. Qui l'elenco… -