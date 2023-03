Sonoche a un certo punto quest'anno saremo in grado di dire che il COVID - 19 è finito ... ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanitàAdhanom ...... il direttore dell'Oms,Adhanom Ghebreyesus, aveva affermato che 'la fine è in vista' per la pandemia. La scorsa settimana ha detto ai giornalisti a Ginevra di essere '' in una fine ...... il direttore dell'Oms,Adhanom Ghebreyesus, aveva affermato che 'la fine e' in vista' per la pandemia. La scorsa settimana ha detto ai giornalisti a Ginevra di essere '' in una fine ...

Tedros: fiducioso su fine pandemia di Covid-19 nel 2023 Tiscali Notizie

Roma, 14 mar. (askanews) - 'Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per ..."Sono fiducioso che a un certo punto quest'anno saremo in grado di dire che il Covid è finito come un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una pandemia". Ne è convinto il di ...