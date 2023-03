Teatro Golden Roma | “Noi in quanto che …” regia Claudio Greg Gregori

(Di martedì 14 marzo 2023) Aldebutta la commedia “Noi inche …” Con Riccardo Graziosi, Lallo Circosta, Vania Della Bidia. Dal 15 al 26 marzo 2023. “Noi inche …”: una commedia politicamente scorretta! Arriva sul palco deluna commedia politicamente scorretta! Per ladiori, che firma anche lo spettacolo con Lallo Circosta e Riccardo Graziosi, debutta il 15 marzo lo spettacolo “Noi inche…”, che resterà in scena fino al 26 marzo. Protagonisti Riccardo Graziosi, Lallo Circosta, Vania Della Bidia. Politicamente corretti? Simpatici? Antipatici? Lo spettacolo, prodotto da Ab Management, è una carrellata di scenette, sketch, monologhi, canzoni, dove il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Roma “Noi in quanto che…” al Teatro Golden - Ag_RiverFlash : TEATRO GOLDEN: IN ARRIVO LA COMMEDIA “NOI IN QUANTO CHE…” – DAL 15 AL 26 MARZO 2023 - quartomiglio : “Noi in quanto che…” al Teatro Golden - GiornalediMonte : Roma/Golden. “Noi in quanto che…” Con Riccardo Graziosi, Lallo Circosta, Vania Della Bidia.… - himeralive : Secondo posto per le ballerine Yara Morello (6 anni), Carlotta Parrinello (8 anni) e Giorgia Tortomasi (9 anni) nel… -

...dell'isola (miglior sceneggiatura a Venezia e aiGlobe 2022 e in corsa agli Oscar 2023) chiude (o così pare) al cinema la (meta)trilogia ambientata sull'arcipelago irlandese iniziata a...A vent'anni è già in, fa l'ubriacone in Cime Tempestose di Emily Brontë e di lì a poco ... Passano ancora due anni e Caine incassa un BAFTA e unGlobe per il ruolo di pigmalione in Rita, ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

“Noi in quanto che…” al Teatro Golden RomaToday

Arriva sul palco del Teatro Golden una commedia politicamente scorretta! Per la regia di Claudio Greg Gregori, che firma anche lo spettacolo con Lallo Circosta e Riccardo Graziosi, debutta il 15 marzo ...Dal 15 al 26 marzo, al Teatro Golden debutta la commedia “Noi in quanto che…”. Arriva sul palco una commedia politicamente scorretta! Per la regia di Claudio Greg Gregori, che firma anche lo spettacol ...