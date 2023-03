Tarquinia, ancora una settimana per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” (Di martedì 14 marzo 2023) Tarquinia – Ci sono ancora sette giorni per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”, organizzato da Maria Antonietta Valerioti e dedicato al padre. Tra le novità della 12esima edizione la sezione dedicata ai poeti tarquiniesi come fonte d’ispirazione per uno scatto. “Poeti come Vincenzo Cardarelli, Titta Marini e Spartaco Compagnucci hanno scritto molti componimenti su Tarquinia, descrivendo luoghi della città e del suo territorio, usi e costumi della nostra comunità – sottolinea Maria Antonietta Valerioti -. Vuole essere un modo per ricordarli e trasformare in scatti fotografici i loro versi”. La sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, ospiterà dal 26 marzo al 2 aprile, giorno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)– Ci sonosette giorni peral”, organizzato da Maria Antoniettae dedicato al padre. Tra le novità della 12esima edizione la sezione dedicata ai poeti tarquiniesi come fonte d’ispirazione per uno scatto. “Poeti come Vincenzo Cardarelli, Titta Marini e Spartaco Compagnucci hanno scritto molti componimenti su, descrivendo luoghi della città e del suo territorio, usi e costumi della nostra comunità – sottolinea Maria Antonietta-. Vuole essere un modo per ricordarli e trasformare in scatti fotografici i loro versi”. La sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, ospiterà dal 26 marzo al 2 aprile, giorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tusciaweb : Ancora una settimana per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” Tarquinia - Riceviamo e… - tusciatimes : Tarquinia, ancora una settimana per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” -… - 0766news_TripTv : ?? Tarquinia, ancora una settimana per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” ???? Leggi l'art… - redontuscia : #Società #Tarquinia #MemorialEmilioValerioti Tarquinia, ancora una settimana per iscriversi al concorso fotografico… - Achille03415924 : @marcong63 @EdiPrevis Grazie per la condivisione ?????? per chi interessato il contatto è @amici_da I PELOSETTI DEL M… -