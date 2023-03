Tananai si ferma a duettare con l’artista di strada Virginia Mingoli. Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la positiva esperienza al Festival di Sanremo, Tananai è ora lanciatissimo nel panorama musicale. Il suo singolo Tango sta ottenendo un enorme successo e sono già moltissimi gli artisti che hanno realizzato cover del pezzo. Una di queste artiste, Virginia Mingoli, ha cantato il brano per le strade di Roma e tra la folla, incredibilmente, è spuntato proprio Tananai, che si è unito a lei nell’esecuzione della canzone. Un duetto improvvisato che è stato ripreso e condiviso su Instagram. Il video, in poche ore, è diventato virale. La stessa Virginia Mingoli, una ragazza appassionata di canto, ha ricondiviso il video sul suo profilo TikTok. “POV: mi so ritrovata a cantare Tango con Tananai a via del Corso” ha scritto nella caption. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la positiva esperienza al Festival di Sanremo,è ora lanciatissimo nel panorama musicale. Il suo singolo Tango sta ottenendo un enorme successo e sono già moltissimi gli artisti che hanno realizzato cover del pezzo. Una di queste artiste,, ha cantato il brano per le strade di Roma e tra la folla, incredibilmente, è spuntato proprio, che si è unito a lei nell’esecuzione della canzone. Un duetto improvvisato che è stato ripreso e condiviso su Instagram. Il, in poche ore, è diventato virale. La stessa, una ragazza appassionata di canto, ha ricondiviso ilsul suo profilo TikTok. “POV: mi so ritrovata a cantare Tango cona via del Corso” ha scritto nella caption. ...

