Tananai da Sanremo al duetto a sorpresa in via del Corso | intona “Tango” con un’artista di strada video

(Di martedì 14 marzo 2023) Cappotto e occhiali neri, jeans strappati, emozionato e sorridente, si è unito a una cantante diche stavando la sua ““: Alberto Cotta Ramusino, in arte, ieri ha fermato il traffico pedonale in via del, a Roma. Fuori programma di un pomeriggio di una primavera romana anticipata, con il cantautore e produttore milanese, quinto classificato al Festival, clamorosamente ultimo due edizioni fa, che ha duettato acon l’artista di, Virginia Mingoli. Quasi timidamente, si è avvicinato e ha preso il microfono, abbracciando con affetto la giovane e insieme hanno cantanto mentre una folla di curiosi riprendeva la scena con gli smartphone. LEGGI ANCHEcolpisce con "Abissale": stile diverso dal solito, ...

