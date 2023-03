Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Isaac_Herzog : Lieto di accogliere il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano, @Antonio_Tajani, nella Resid… - Antonio_Tajani : Con #Israele ci lega un profondo sentimento di amicizia. Questa missione servirà anche a rafforzare la cooperazione… - Antonio_Tajani : A Ramallah ho incontrato il Presidente Abbas, il PM Shtayyeh e il Min. degli Esteri Malky. Ribadito impegno italian… - SuadSemua : RT @Kikka57847350: ieri notte intorno alle 2, israele è entrato illegalmente con le sue truppe nel campo rufugiati di #Shufat, Gerusalemme… - Black30086191 : RT @Kikka57847350: ieri notte intorno alle 2, israele è entrato illegalmente con le sue truppe nel campo rufugiati di #Shufat, Gerusalemme… -

Italia e"sono all'inizio di una nuova stagione": piu' relazioni e maggiore crescita economica per i due Paesi. Senza dimenticare il dossier del conflitto tra israeliani e palestinesi, nel quale l'...in. "Il bilancio della missione ine Palestina, dove ho visto i due presidenti, i due premier e i ministri degli Esteri, è un bilancio positivo. Ma non basta essere felice ...Il governo italiano è in prima linea per la tutela dei cristiani ine Palestina', ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonioche si trova in viaggio in. Dmo/Int13

Tajani in Israele, "una nuova stagione con l'Italia" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Italia e Israele "sono all'inizio di una nuova stagione": piu' relazioni e maggiore crescita economica per i due Paesi. Senza dimenticare il dossier del conflitto tra israeliani e palestinesi, nel ...Yevgeny Prigozhin ha detto che il ministro Guido Crosetto è «un coglione e un cazzaro» per aver sostenuto che i mercenari russi stiano favorendo l'arrivo di migranti in Italia ...