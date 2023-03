Tajani e Bernini in Egitto, parte la missione per la sicurezza alimentare (Di martedì 14 marzo 2023) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani è atterrato in Egitto per la missione sulla sicurezza alimentare. Presente anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’obbiettivo è quello di avviare un partenariato Italia-Egitto sulla sicurezza alimentare per rafforzare il sistema alimentare egiziano e intensificare la cooperazione bilaterale in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonioè atterrato inper lasulla. Presente anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria. L’obbiettivo è quello di avviare unnariato Italia-sullaper rafforzare il sistemaegiziano e intensificare la cooperazione bilaterale in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaelespedic1 : RT @janavel7: A proposito di ministri, si possono anche assegnare dei riconoscimenti al merito: per il servilismo: Sangiuliano. per la cafo… - TheTASCAtt : RT @janavel7: A proposito di ministri, si possono anche assegnare dei riconoscimenti al merito: per il servilismo: Sangiuliano. per la cafo… - fisco24_info : Conferenza di Padova, la diplomazia scientifica per l'Italia: In programma oggi e domani con Tajani, Urso e Bernini - AnsaVeneto : Conferenza di Padova, la diplomazia scientifica per l'Italia. In programma oggi e domani con Tajani, Urso e Bernini… - Tigre_E632 : RT @janavel7: A proposito di ministri, si possono anche assegnare dei riconoscimenti al merito: per il servilismo: Sangiuliano. per la cafo… -