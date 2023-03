Sziget Festival 2023 | un cantante italiano sul palco | è il terzo in assoluto nella storia del festival internazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soundsblogit : Sziget Festival 2023: lineup, biglietti, dove si terrà, date e artisti (anche Lazza tra gli ospiti) - zazoomblog : Sziget Festival 2023 Lazza protagonista sul main stage con le star internazionali - #Sziget #Festival #Lazza… - MusicTvOfficial : Si arricchisce il cartellone del @szigetofficial #SZIGET2023 , che annuncia nuovi nomi e apre la vendita dei ticket… - rockolpoprock : Sziget Festival 2023, nuovi annunci: in line up anche Lazza -

Leggi Anche Lazza e Blanco & Mahmood sono i dominatori del 2022: i loro dischi sono i più venduti Altri italiani La presenza degli artisti italiani allonon finisce qui. Vinicio Capossela sarà protagonista sul Global Village uno degli stage storici e più importanti, mentre la scena rap e hip - hop italiana sarà ancora una volta ...Lazza infatti è il terzo artista italiano che in 30 anni disi esibirà sul palco principale di, prima di lui solo Jovanotti (2006) e Subsonica (2010). L'annuncio include una ...Insieme alle aggiunte di Lorde, Mumford & Sons e Macklemore arriva anche Lazza sul Main Stage dele per la terza volta nella storia del, un artista italiano si esibirà sul palco principale. Lazza infatti è il terzo artista italiano che in 30 anni disi esibirà sul ...

Il SZIGET Festival 2023 di Budapest annuncia la seconda ondata di artisti rockON.it

Annunciati i nomi di nuovi artisti che saliranno sul palco dello Sziget Festival il prossimo agosto. Tra questi c’è anche quello del rapper italiano Lazza.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...