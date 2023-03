Sziget Festival 2023 | Lazza protagonista sul main stage con le star internazionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MusicTvOfficial : Si arricchisce il cartellone del @szigetofficial #SZIGET2023 , che annuncia nuovi nomi e apre la vendita dei ticket… - rockolpoprock : Sziget Festival 2023, nuovi annunci: in line up anche Lazza -

Lazza infatti è il terzo artista italiano che in 30 anni di Sziget si esibirà sul palco principale, prima di lui solo Jovanotti (2006) e Subsonica (2010). Insieme alle aggiunte di Lorde, Mumford & Sons e Macklemore arriva anche Lazza sul Main Stage. Vinicio Capossela sarà protagonista sul Global Village uno degli stage storici e più importanti, mentre la scena rap e hip-hop italiana sarà ancora una volta rappresentata.

Il SZIGET Festival 2023 di Budapest annuncia la seconda ondata di artisti rockON.it

Lo Sziget Festival annuncia nuovi nomi per l'edizione 2023 che si terrà dal 10 al 15 agosto a Budapest, sull'Isola di Óbuda. Dopo ben 13 anni, ci sarà anche un artista italiano sul leggendario Main Stage.