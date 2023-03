Sweet Tooth | Netflix annuncia la data d' uscita della Stagione 2

(Di martedì 14 marzo 2023) Dopo più di un anno dal rinnovo,hato finalmente lad'secondaserie prodotta da Robert Downey Jr., pubblicando alcune nuove immagini ufficiali, hato lad'2 di, serie tratta dai fumetti di Jeff Lemire e prodotta tra gli altri da Robert Downey Jr. I nuovi episodi esordiranno in streaming il 27 aprile 2023, quindi non manca poi molto per il ritorno di una delle serie più apprezzate dagli abbonati alla piattaforma. La scorsa estate, Christian Convery, che interpreta il protagonista di, ha ...

Netflix, pubblicando alcune nuove immagini ufficiali, ha annunciato la data d'uscita della Stagione 2 di, serie tratta dai fumetti di Jeff Lemire e prodotta tra gli altri da Robert Downey Jr. I nuovi episodi esordiranno in streaming il 27 aprile 2023, quindi non manca poi molto per ...

Fan di Sweet Tooth preparatevi perché la serie fantasy Netflix tornerà prima del previsto con nuovi episodi. Netflix, infatti, ha annunciato oggi che la serie post-apocalittica Sweet Tooth è pronta a ...La scorsa estate, Christian Convery, che interpreta il protagonista di Sweet Tooth, ha dato ai fan un assaggio di ciò che ci aspetta nella seconda stagione durante un'apparizione al DC FanDome. "So ...