Svolta sull'omicidio della 12enne in Germania, le due amiche confessano: «Uccisa con diverse coltellate» (Di martedì 14 marzo 2023) Hanno confessato di aver ucciso l'amica 12enne Luise le due ragazze di 12 e 13 anni già sospettate dell'omicidio della ragazzina a Freudenbger, nel Nordreno-Vestfalia in Germania. Le due ragazzine hanno ammesso agli inquirenti di aver ucciso l'amica con diverse coltellate, ma non sono ancora emersi i motivi che hanno spinto le due a compiere il delitto. Per le leggi tedesche, l'età delle due non permette di incriminarle. La 12enne Luise era scomparsa sabato scorso, per essere ritrovata senza vita il giorno dopo in un bosco a pochi chilometri dal percorso che avrebbe dovuto fare per tornare a casa, dopo essere stata ospite di un'amica. Sin dai primi sviluppi delle indagini, un portavoce della procura tedesca aveva confermato «il sospetto che la ragazza fosse stata ...

