Svb (non) è un affare solo americano. Report Atlantic Council (Di martedì 14 marzo 2023) Il giorno dopo la grande paura è tempo di prendere fiato. Il caso della Silicon valley bank è tutt'altro che rientrato, le scosse di assestamento si fanno ancora sentire e le orecchie dei mercati rimangono tese, pronte a intercettare nuovi scricchiolii. Piazza Affari ha rimbalzato, dopo le perdite pesanti delle scorse ore e lo stesso vale per la Borsa di Francoforte. Ora si attende la reazione delle Banche centrali, non ancora sul banco degli imputati, ma quasi, se non altro perché l'aumento dei tassi da parte della Fed ha innescato la miccia che ha portato all'esplosione di Svb (qui l'intervista all'analista Wolfram Mrowetz). GLI OCCHI DI MOODY'S Giovedì toccherà alla Bce, che sembra intenzionata a rialzare ulteriormente i tassi di interesse di 50 punti, nonostante il terremoto ancora in atto e il ruolo della stretta monetaria della Fed nel crack di Svb. Che la situazione sia ancora ...

