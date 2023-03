SVB, cosa c’è dietro il fallimento della banca californiana (Di martedì 14 marzo 2023) 00:00 Oggi si apre con il crac della banca californiana. Poi un diluvio di commenti del giorno dopo. Ecco cos’è successo. 05:14 Patuelli, il liberale che si è fatto banchiere, dice che le regole europee non avrebbero permesso quel crac. Fatto sta che il contagio ci fotte: difatti ieri le nostre banche hanno perso un botto. In questa marea di commenti, in pochi ricordano come le agenzie di rating, che sono private, abbiano per l’ennesima volta toppato dando alla banca un rating positivo. 06:45 fallimento SVB: sulla Stampa, Brera dice che è colpa di Trump. Giuro che lo dice… 08:55 Continua la campagna di politici e stampa sulle responsabilità del governo Meloni sui morti in mare. Parlano di “strage di Stato”. Assurdo… Sulle brigate Wagner il governo esagera. 11:35 La consigliera del Pd contro i video ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) 00:00 Oggi si apre con il crac. Poi un diluvio di commenti del giorno dopo. Ecco cos’è successo. 05:14 Patuelli, il liberale che si è fatto banchiere, dice che le regole europee non avrebbero permesso quel crac. Fatto sta che il contagio ci fotte: difatti ieri le nostre banche hanno perso un botto. In questa marea di commenti, in pochi ricordano come le agenzie di rating, che sono private, abbiano per l’ennesima volta toppato dando allaun rating positivo. 06:45SVB: sulla Stampa, Brera dice che è colpa di Trump. Giuro che lo dice… 08:55 Continua la campagna di politici e stampa sulle responsabilità del governo Meloni sui morti in mare. Parlano di “strage di Stato”. Assurdo… Sulle brigate Wagner il governo esagera. 11:35 La consigliera del Pd contro i video ...

