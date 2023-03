Svb colpita e affondata nel giro di poche ore Così chat e social fanno lievitare i rischi nel sistema finanziario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Nelle stesse condizioni Silicon Valley Bank sarebbe fallita anche trent’anni fa? La domanda non èperegrina come potrebbe sembrare. La banca ha compiuto degli errori, non ha correttamente interpretato le linee di politica monetaria della Federal Resereve e le ricadute che avrebbero avuto sui suoi bilanci. Ma a dare il colpo di grazia all’istituto californiano è stata l’incredibile velocità con cui si è materializzata la “corsa agli sportelli”, ovvero il fatto che molti depositanti abbiano deciso all’unisono e tutti insieme di ritirare i soldi depositati presso la banca. Una circostanza che nessuna banca è in grado di reggere per come è strutturata. Sebbene nelle crisi bancarie i problemi di liquidità (semplificando la disponibilità di denaro contante in cassa) e di solvibilità (possedere asset e investimenti che se venduti permettono di soddisfare con il ricavato ...