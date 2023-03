“Süper Lig, Valori di Mercato: Zaniolo al Top Nonostante la Flessione” (Di martedì 14 marzo 2023) Galatasaray dominante: Zaniolo fa sognare i tifosi! Il calcio turco, segnato dal tragico terremoto che ha colpito la parte meridionale del Paese, ha ripreso vita e ritmo, portando avanti la 25esima giornata di Süper Lig. Il Galatasaray, guidato dal talento di Nicolò Zaniolo, ha consolidato il suo primato in classifica, regalando ai suoi tifosi la gioia del primo gol del giovane italiano in terra turca. Questo è stato solo uno dei tanti momenti di pura adrenalina e spettacolo che stanno caratterizzando il campionato turco, che si va via via sempre più Valorizzando anche a livello di Mercato. Zaniolo, che è sceso di valore di Mercato di 2 milioni di euro rispetto al passato, rimane comunque il giocatore più prezioso del campionato turco, seguito a distanza da Mauro ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) Galatasaray dominante:fa sognare i tifosi! Il calcio turco, segnato dal tragico terremoto che ha colpito la parte meridionale del Paese, ha ripreso vita e ritmo, portando avanti la 25esima giornata diLig. Il Galatasaray, guidato dal talento di Nicolò, ha consolidato il suo primato in classifica, regalando ai suoi tifosi la gioia del primo gol del giovane italiano in terra turca. Questo è stato solo uno dei tanti momenti di pura adrenalina e spettacolo che stanno caratterizzando il campionato turco, che si va via via sempre piùzzando anche a livello di, che è sceso di valore didi 2 milioni di euro rispetto al passato, rimane comunque il giocatore più prezioso del campionato turco, seguito a distanza da Mauro ...

Questa l'iniziativa messa in atto al Vodafone Park Stadium prima della partita di Super Lig turca tra Besiktas e Antalyaspor. In particolare, il match è stato interrotto al 5' minuto di gioco.

Risultati calcio live, lunedì 13 marzo 2023:
SPAGNA LALIGA2 Racing Santander - Huesca 21:00
TURCHIA SUPER LIG Istanbulspor - Sivasspor 18:00
URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA Penarol - Montevideo City 2-2 (Finale)
River Plate