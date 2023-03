Sul tetto della cappella cimiteriale crescono gli alberi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - La prospettiva può ingannare. Visto dal basso può sembrare che gli alberi siano ben piantati a terra. E invece una foto dall'alto svela perché, pur controllando tutto il perimetro della cappella cimiteriale, non c'è traccia delle radici e nemmeno di tronco. Non è neppure un'illusione ottica, gli alberi sono cresciuti sul tetto. Sono lì da anni e anni, considerata l'altezza e a nessuno è venuto in mente che possano essere pericolosi, molto pericolosi. La denuncia arriva dall'Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli, che si è presa la briga di fotografare tutti gli angoli più degradati del cimitero storico del capoluogo partenopeo. E tra i tanti scatti, uno in particolare fornisce anche un dettaglio temporale. Basterebbe infatti calcolare in quanto tempo un seme ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - La prospettiva può ingannare. Visto dal basso può sembrare che glisiano ben piantati a terra. E invece una foto dall'alto svela perché, pur controllando tutto il perimetro, non c'è traccia delle radici e nemmeno di tronco. Non è neppure un'illusione ottica, glisono cresciuti sul. Sono lì da anni e anni, considerata l'altezza e a nessuno è venuto in mente che possano essere pericolosi, molto pericolosi. La denuncia arriva dall'Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli, che si è presa la briga di fotografare tutti gli angoli più degradati del cimitero storico del capoluogo partenopeo. E tra i tanti scatti, uno in particolare fornisce anche un dettaglio temporale. Basterebbe infatti calcolare in quanto tempo un seme ...

