Sud, in arrivo più fondi per asili nido e disabili (Di martedì 14 marzo 2023) A Roma, Milano, Genova, Verona e poi ad Alessandria, Asti, Treviso e in centinaia di centri minori del Centro e del Nord difficilmente lo potranno immaginare. Ma se quest'anno saranno aperti... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) A Roma, Milano, Genova, Verona e poi ad Alessandria, Asti, Treviso e in centinaia di centri minori del Centro e del Nord difficilmente lo potranno immaginare. Ma se quest'anno saranno aperti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 75OK : @gualtierieurope Sono tutti al sud a contrastare le frotte di clandestini in arrivo. - Nat_Casatelli : RT @scandura: Servono a capire dove e come ci troviamo, servono a capire dove e come si trovano gli altri, servono a capire le direzioni di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ciclismo, Gualtieri 'Sarà memorabile arrivo a Roma del Giro d'Italia' - - sstoross : RT @TgrRaiToscana: Maltempo in arrivo sulla Toscana. Emessa un'allerta meteo con codice giallo per la giornata di domani. Previsto vento fo… - singerel : RT @scandura: Servono a capire dove e come ci troviamo, servono a capire dove e come si trovano gli altri, servono a capire le direzioni di… -