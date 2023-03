Stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali | Beppe Sala annuncia battaglia

(Di martedì 14 marzo 2023) Altro provvedimento di pura e gratuita cattiveria da parte del governo Meloni, questa volta per quel che riguarda la registrazione deinati in Italia da. Una circolare del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Figli di una coppia minore. Il prefetto di Milano blocca il sindaco: “Stop alle registrazioni dei bimbi nati da per… - repubblica : Famiglie arcobaleno, con lo stop alle trascrizioni dubbi per 300 bimbi già registrati: 'Governo è contro di noi' [d… - LaVeritaWeb : Dopo lo stop della Fed, anche la Boe annuncia il freno alle politiche ecologiche: la priorità andrà ai mercati. Nel… - gianfrancomer11 : La UK teme l'onda lunga del fallimento della Silicon Valley Bank, mentre Francoforte non cambia idea e alzerà 'ANCO… - mbellio1964 : RT @LaStampa: Figli di una coppia minore. Il prefetto di Milano blocca il sindaco: “Stop alle registrazioni dei bimbi nati da persone dello… -

Loalla legge Di fronte al blitz parlamentare è esploso il dissenso popolare. Per due giorni l'...ha cambiato finalità ed è diventata un atto di sorveglianza da parte della società civile che...Ultimo in ordine di tempo è loautomobili con motore diesel e benzina entro il 2035: il voto è appena slittato ma l'iter di approvazione si avvia alla conclusione. Gli effetti socio - ...L'Italia , fra i più convinti sostenitori del no alloauto a motore tradizionale entro il 2035, si troverà così a capitanare un gruppetto di Paesi sovranisti ed oltranzisti che contestano ...

Stop alle endotermiche, l'Unione Europea potrebbe aprire agli e-fuel HDmotori

Lo stesso Sala non ha gradito il provvedimento, spiegando alle famiglie arcobaleno di voler fare una vera battaglia politica sul tema. “E’ un passo indietro evidente dal punto di vista politico e ...Se la Fiorentina giovedì sera tornerà a Firenze con i quarti di Conference League in tasca, chiuderà un mese perfetto. Lo scrive Il Tirreno, ricordando come la gara ...