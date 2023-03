Stellantis - La piattaforma per le piccole elettriche vira sulla Spagna

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 marzo 2023) Il grupposarebbe in trattative con il governo spagnolo per assegnare agli impianti di assemblaggio iberici la Stla Small, ladedicata alle autodidimensioni. In particolare, secondo quanto rivelato da alcune testate locali, tra cui Cinco Dias, i colloqui sarebbero ormai arrivati a una fase avanzata in seguito a un colpo di acceleratore impresso nelle ultime settimane. Manca la firma. "La decisione non è stata presa, ci sono questioni in sospeso da chiudere, ma il dialogo è fluido", ha replicato un portavoce alle indiscrezioni della stampa spagnola, mentre da Madrid sono arrivate rassicurazioni su "un'armonia totale" tra le due parti, il che ribalta quella situazione di assenza di dialogo evidenziata dall'amministratore delegato Carlos Tavares dopo alcuni attriti sull'accesso ...