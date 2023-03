Stazione di Napoli blindata: allarme rosso, in arrivo 400 ultras dell’Eintracht Francoforte (Di martedì 14 marzo 2023) La Stazione centrale di Napoli è presidiata dalle forze dell’ordine, in arrivo 400 ultras dell’Eintracht Francoforte da Salerno. La notizia dell’arrivo imminente di circa quattrocento tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli ha creato molta preoccupazione tra le autorità locali, in particolare per la possibilità di disordini. Nonostante il divieto di apertura del settore ospiti per la partita di Champions League, i supporter tedeschi si sono comunque mossi per raggiungere la città, ignorando le disposizioni delle autorità. Le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta e stanno presidiando la Stazione Centrale per evitare eventuali contatti tra i tifosi del club tedesco e i tifosi napoletani o ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Lacentrale diè presidiata dalle forze dell’ordine, in400da Salerno. La notizia dell’imminente di circa quattrocento tifosiha creato molta preoccupazione tra le autorità locali, in particolare per la possibilità di disordini. Nonostante il divieto di apertura del settore ospiti per la partita di Champions League, i supporter tedeschi si sono comunque mossi per raggiungere la città, ignorando le disposizioni delle autorità. Le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta e stanno presidiando laCentrale per evitare eventuali contatti tra i tifosi del club tedesco e i tifosi napoletani o ...

