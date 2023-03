Stasera C’è Cattelan: tutti gli ospiti 15 Marzo 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Continua il successo del late show italiana Stasera C’è Cattelan. Per l’appuntamento di domani, 15 Marzo 2023, il conduttore Alessandro Cattelan intervisterà nuovi, interessanti ospiti: l’attore e regista Edoardo Leo, il capitano del Milan Davide Calabria, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli e infine il gruppo comico The Pills. Appuntamento domani, 15 Marzo 2023 con Stasera C’è Cattelan, ore 23:45 su Rai 2 e per chi non potesse seguirlo in diretta, niente paura: su RaiPlay c’è la replica. Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) Continua il successo del late show italianaC’è. Per l’appuntamento di domani, 15, il conduttore Alessandrointervisterà nuovi, interessanti: l’attore e regista Edoardo Leo, il capitano del Milan Davide Calabria, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli e infine il gruppo comico The Pills. Appuntamento domani, 15conC’è, ore 23:45 su Rai 2 e per chi non potesse seguirlo in diretta, niente paura: su RaiPlay c’è la replica.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? - DAZN_IT : Ehi tifosi napoletani, stasera c'è Ghoulam a #TuttiBraviDalDivano ?? #DAZN - VannucciJacopo : Dai che stasera c’è l’ F.C. ???? #PortoInter #ChampionsLeague @Inter - NicolaMascetra : RT @mariogiordano5: 'Non parlate di fallimento vaccinale'. 'Il progetto di farmacovigilanza? Non va considerato'. #aifaleaks ecco le prove… - tuttopuntotv : Stasera C’è Cattelan: tutti gli ospiti 15 Marzo 2023 #staseracecattelan #selvaggialucarelli -

Heather Parisi risponde a Lucio Presta: "La gentilezza uccide" Nel corso della mattinata di oggi, che precede la puntata di Belve in onda stasera, è arrivata la tanto attesa risposta di Heather Parisi al tweet di Lucio Presta, che ieri aveva riassunto in tono ... Renato Zero in concerto a Conegliano Veneto, la scaletta del 14 marzo Ecco la scaletta possibile per questa sera: Il mercante di stelle Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L'equilibrista Mai più da soli Viaggia Cercami Emergenza noia Sogni di latta ... Belve, Concita De Gregorio: "Ho avuto un cancro, porto la parrucca" La puntata del programma andrà in onda stasera, martedì 14 marzo, sul canale Rai 2. Concita De Gregorio ha detto: "Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni e ... Nel corso della mattinata di oggi, che precede la puntata di Belve in onda, è arrivata la tanto attesa risposta di Heather Parisi al tweet di Lucio Presta, che ieri aveva riassunto in tono ...Ecco la scaletta possibile per questa sera: Il mercante di stelle Per non essere così / Niente trucco/ Artisti / L'equilibrista Mai più da soli Viaggia Cercami Emergenza noia Sogni di latta ...La puntata del programma andrà in onda, martedì 14 marzo, sul canale Rai 2. Concita De Gregorio ha detto: "Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni e ... Stasera c'è la Notte degli Oscar 2023: ecco dove vederla e chi ci sarà AMICA - La rivista moda donna