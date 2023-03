Star Wars | come appariva il Mythosaur nel lontano 1982

(Di martedì 14 marzo 2023)The Mandalorian, serie tv di Disney+, sta trattando con accuratezza il tema della cultura mandaloriana. L’episodio 2 della Terza Stagione (Capitolo 18) si è chiuso con una scena a sorpresa, che ha fatto saltare dalla sedia i fan. Infatti, è apparso per la prima volta in live-action il mitico(mitosauro). Prima di… »

Hanno avuto un ritorno otto volte superiore ai costi di produzione Il 18 dicembre 2019 è uscito il nuovo film della saga. Il film dal titolo 'Star Wars: L'ascesa di Skywalker ', al botteghino ha già ottenuto 478 milioni negli Stati Uniti, mentre in Italia sta facendo più fatica. Andiamo, però, a vedere a ...Un video , girato durante un pandel del SXSW, mostra Josh D'Amaro mostrare dal vivo una "vera" spada laser , momento che ha sorpreso tutti i fan di Star Wars, presenti in sala e online. Il responsabile di Disney Parks, Experiences & Products è stato il protagonista di un incontro intitolato The Art & Science of Disney Parks Storytelling , ...

Sul palco del festival musicale e cinematografico South by Southwest (SXSW), Il presidente di Disney Parks and Experiences, Josh D'Amaro, ha mostrato una "vera" spada laser. Per "vera" si intende una ...