Stadio a Giugliano, Pirozzi: “Completare iter entro 31 maggio”. Liccardo: “Sindaco non risponde” (Di martedì 14 marzo 2023) Giugliano. Si è parlato anche dello Stadio De Cristofaro di Giugliano durante il question time di oggi, martedì 14 marzo. A chiedere delucidazioni il consigliere di minoranza Paolo Liccardo. A rispondere il Sindaco Nicola Pirozzi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 marzo 2023). Si è parlato anche delloDe Cristofaro didurante il question time di oggi, martedì 14 marzo. A chiedere delucidazioni il consigliere di minoranza Paolo. Are ilNicola. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - La Juve Stabia conquista il derby, Giugliano battuto al Menti: Pandolfi match winner con… - sodano73 : RT @ParticipioPart: La prossima costruzione non sarà lo stadio, ma un mausoleo, anzi una piramide più alta di quella di Chefren, ove verra… - MaryBoom21 : RT @ParticipioPart: La prossima costruzione non sarà lo stadio, ma un mausoleo, anzi una piramide più alta di quella di Chefren, ove verra… - Salvato95551627 : RT @ParticipioPart: La prossima costruzione non sarà lo stadio, ma un mausoleo, anzi una piramide più alta di quella di Chefren, ove verra… - ParticipioPart : La prossima costruzione non sarà lo stadio, ma un mausoleo, anzi una piramide più alta di quella di Chefren, ove v… -