Sta finendo l'era del Gioco di posizione? (Di martedì 14 marzo 2023) La rivoluzione del "Gioco di posizione" è arrivata al proprio apice negli ultimi anni e, come sempre nella storia (del calcio, ma non solo), è iniziata una controrivoluzione che porterà inevitabilmente a un'evoluzione. Quella del Gioco di posizione è una rivoluzione iniziata ormai 50 anni fa ad Amsterdam da Rinus Michels, allenatore, e Johan Cruyff, giocatore, proseguita poi fra Milano e Barcellona con Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal e di nuovo Cruyff, stavolta allenatore. Completata, infine, da Pep Guardiola ormai 15 anni fa, sempre a Barcellona. Il Gioco di posizione dell'allenatore catalano, capace di vincere tutto con Messi, Iniesta e Xavi, ha cambiato il calcio per sempre: la ricerca della superiorità posizionale partendo da dietro, con almeno un uomo libero alle spalle di ogni ...

