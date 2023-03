Squalificato, finisce in ospedale: caos a Mediaset, esplode il caso Donnamaria (Di martedì 14 marzo 2023) Chi di Grande Fratello Vip ferisce, di Grande Fratello Vip perisce… o almeno si ammala. Dopo essere stato Squalificato dall'ultima edizione del reality, durante la puntata del 9 marzo, per un comportamento e un linguaggio non consoni, Edoardo Donnamaria non ha recuperato tranquillità, anzi, è finito addirittura in ospedale. La notizia la si apprende direttamente dal profilo Instagram di suo padre Vincenzo, dove ha pubblicato una foto inquietante: sdraiato su un lettino di ospedale con un pantalone della tuta e senza maglia. Il papà dell'ex-concorrente del GF scrive: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”. Cosa sarà successo veramente a Edoardo Donnamaria? Al momento non è dato saperlo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Chi di Grande Fratello Vip ferisce, di Grande Fratello Vip perisce… o almeno si ammala. Dopo essere statodall'ultima edizione del reality, durante la puntata del 9 marzo, per un comportamento e un linguaggio non consoni, Edoardonon ha recuperato tranquillità, anzi, è finito addirittura in. La notizia la si apprende direttamente dal profilo Instagram di suo padre Vincenzo, dove ha pubblicato una foto inquietante: sdraiato su un lettino dicon un pantalone della tuta e senza maglia. Il papà dell'ex-concorrente del GF scrive: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”. Cosa sarà successo veramente a Edoardo? Al momento non è dato saperlo, ...

