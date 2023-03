Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spreca tanto, segna poco, incide meno: numeri e cause del flop Origi: Spreca, non incide e segna poco: dietro il fl… - LucaManinetti : Il #Milan spreca la chance di riprendersi il 2° posto, 1-1 a San Siro contro la Salernitana (si è fatta sentire a t… - soukkcore : questo perché gege manco si spreca più di tanto con loro sinceramente basta guardare nobara angel miwa ecc lasciate… - federicob95 : Jago Geerts vince gara-1 della MX2 di esperienza. Benistant comanda, si scontra con un doppiato, recupera e cade di… - martina_myt_brs : @Alessan45820745 @lunaland_4 Si però ogni tanto le si impalla il chip se poi spreca tempo con certa gente che boh ??????? ???? -

Domanda. Come mai non calcia in porta Minuto 90, Origi controlla un bel pallone di De Ketelaere e si ritrova al limite dell'area. Potrebbe tirare, ma perde l'attimo e allarga per Ibra, che spara il ...Il Milan attacca e concede: al 33 Kastanos potrebbe punire la allegra difesa rossonera ma... A livello di organizzazione abbiamo sempre trovato gli spazi giusti, magari non abbiamo avuto...Gracheva , finalista del torneo di Austin di cui si èparlato per questioni extra - ... Come nel primo parziale, sul 4 - 5 Kasatkina serve per tenere aperto l'incontro:una palla game e ...

ITALIANO A QUOTA 100 VITTORIE. LA SQUADRA GIOCA BENE, MA SPRECA TANTO. MANCA ANCORA UNA MENTALITÀ... Firenze Viola

Milano, 13 marzo 2023 – Il Milan non va oltre il pari contro una buona Salernitana e fallisce l’aggancio all’Inter al secondo posto. L’1-1 finale è un risultato che rispecchia appieno quel che si è vi ...Il Milan stecca in zona Champions e spreca una grande occasione per salire al secondo posto. Nel posticipo che chiude la 26.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli non va oltre l'1-1 con la Salerni ...