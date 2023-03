Spread Btp - Bund apre a 194 punti, rendimento cala a 4,15% (Di martedì 14 marzo 2023) Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a ridosso dei 194 punti. In calo ancora il rendimento del decennale italiano al 4,15%. Più evidente sul biennale la cui flessione è di 10 punti. Lo stesso vale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Lotra Btp ein rialzo a ridosso dei 194. In calo ancora ildel decennale italiano al 4,15%. Più evidente sul biennale la cui flessione è di 10. Lo stesso vale ...

Crac Svb, "arriva la tempesta perfetta": cosa rischia davvero l'Italia Le borse si incrinano (ieri Milano ha perso il 4%), lo spread sui titoli di Stato comincia a salire.altro mezzo punto il suo tasso proprio nello stesso mese in cui riduce gli acquisti di Bot e Btp. Il crac della banca Svb è un effetto della deregulation americana, spiega Patuelli E infatti lo spread tra il Bund e Btp ieri avuto un primo salto superando quota 191. Oltre all'eventuale contagio, adesso ci sono la crescita dei tassi di interesse e la contestuale scelta della Bce. Spread Btp-Bund chiude a 192 punti, rendimento cala al 4,17% (ANSA) - MILANO, 14 MAR - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a ridosso dei 194 punti. In calo ancora il rendimento del decennale italiano al 4,15%. Più evidente sul biennale la cui flessione è di 10 punti. Btp future: un nuovo rimbalzo tecnico Nella seduta di lunedì 13 marzo il Btp future (scadenza marzo 2023) ha compiuto un veloce recupero ed è risalito fino a 115,85 punti.