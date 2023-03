Sport in tv oggi (martedì 14 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 14 marzo 2023) oggi martedì 14 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Ricca serata di Coppe Europee per gli Sport di squadra: l’Inter farà visita al Porto nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio; Novara sarà impegnata contro Novara nell’andata dei quarti della Champions League di volley femminile; Schio incrocerà il Valencia nell’Eurolega di basket femminile. Proseguono i tornei a Indian Wells per quel che riguarda il tennis, ci sarà spazio anche per gli Sport invernali con la sprint di sci di fondo a Drammen e le prove cronometrate delle discese di sci alpino a Soldeu oltre al salto con gli sci. Da seguire l’Italia contro gli USA nella World Cup di pallanuoto, senza dimenticarsi della Serie C di calcio, del World Baseball Classic. Di seguito il calendario completo, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023)14ci aspetta una giornata ricca di. Ricca serata di Coppe Europee per glidi squadra: l’Inter farà visita al Porto nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio; Novara sarà impegnata contro Novara nell’andata dei quarti della Champions League di volley femminile; Schio incrocerà il Valencia nell’Eurolega di basket femminile. Proseguono i tornei a Indian Wells per quel che riguarda il tennis, ci sarà spazio anche per gliinvernali con la sprint di sci di fondo a Drammen e le prove cronometrate delle discese di sci alpino a Soldeu oltre al salto con gli sci. Da seguire l’Italia contro gli USA nella World Cup di pallanuoto, senza dimenticarsi della Serie C di calcio, del World Baseball Classic. Di seguito il calendario completo, ...

