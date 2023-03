Spesa degli italiani per i giochi nel 2022 aumenta del 28%, Codere: “Aspettiamo da anni il riordino del settore” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Spesa degli italiani per il gioco (ovvero la raccolta totale meno le vincite) è stata nel 2022 di 19,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2021 (15,4 miliardi di euro), meglio addirittura del 2% rispetto al dato pre pandemia del 2019, 19,3 miliardi. All’Erario andranno 10,3 miliardi, dato ancora in calo del -9% rispetto al 2019, ma in crescita del +22% rispetto al 2021. Sono i numeri presentati a Enada, la Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco in corso a Rimini giunta alla 35° edizione. Un settore che per quanto riguarda il gioco fisico nel 2021, ultimo anno con dati a consuntivo, raccoglie 44 miliardi 910 mila euro contro i 39 miliardi e 48 milioni del 2020 e i 74 miliardi e 75 milioni del 2019. La Spesa ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Laper il gioco (ovvero la raccolta totale meno le vincite) è stata neldi 19,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2021 (15,4 miliardi di euro), meglio addirittura del 2% rispetto al dato pre pandemia del 2019, 19,3 miliardi. All’Erario andranno 10,3 miliardi, dato ancora in calo del -9% rispetto al 2019, ma in crescita del +22% rispetto al 2021. Sono i numeri presentati a Enada, la Mostra Internazionaleapparecchi da intrattenimento e da gioco in corso a Rimini giunta alla 35° edizione. Unche per quanto riguarda il gioco fisico nel 2021, ultimo anno con dati a consuntivo, raccoglie 44 miliardi 910 mila euro contro i 39 miliardi e 48 milioni del 2020 e i 74 miliardi e 75 milioni del 2019. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobaietti : Ecco i figli degli immigrati che sono qui per pagarvi le pensioni. Tutti regolari come piacciono al cognato della M… - francobaietti : Ecco i figli degli immigrati che sono qui per pagarvi le pensioni. Tutti regolari come piacciono al cognato della M… - Ilmiodiabete : La scorsa settimana l'Hurun Research Institute ha pubblicato il Chinese Luxury Consumer Survey & Hurun Best of the… - annamariamoscar : Lo spot Regina che promuove asciugamani usa e getta al posto degli strofinacci è uno schiaffo alla cultura del rius… - News24_it : Spesa degli italiani per i giochi nel 2022 aumenta del 28%, Codere: 'Aspettiamo da anni il riordino del settore' -