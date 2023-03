Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Spesa degli italiani per i giochi nel 2022 aumenta del 28%, Codere: 'Aspettiamo da anni il riordino del settore'… - ledicoladelsud : Spesa degli italiani per i giochi nel 2022 aumenta del 28%, Codere: “Aspettiamo da anni il riordino del settore” - Codacons : Il #Governo deve a tutti i costi prorogare l’azzeramento degli oneri di sistema che scadrà il prossimo #31marzo, vo… - fisco24_info : Termometro Altroconsumo, capacità spesa italiani si riduce ulteriormente: (Adnkronos) - Si riduce ulteriormente la… - fisco24_info : Spesa degli italiani per i giochi nel 2022 aumenta del 28%, Codere: 'Aspettiamo da anni il riordino del settore': (… -

...preparati da ciascuno Stato membro e percorsi di rientro concordati con la Commissione per la...per inserire la richiesta alla Commissione di ' tenere conto delle opinioni convergentiStati ...Si riduce ulteriormente la capacità diitaliani e aumentano le famiglie in gravi difficoltà economiche. E' un quadro allarmante quello che evidenziano i risultati emersi durante la "Presentazione del Termometro Altroconsumo ...Laitaliani per il gioco (ovvero la raccolta totale meno le vincite) è stata nel 2022 di 19,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2021 (15,4 miliardi di euro), meglio ...

Termometro Altroconsumo 2022: la capacità di spesa degli italiani si ... Altroconsumo

Si riduce ulteriormente la capacità di spesa degli italiani e aumentano le famiglie in gravi difficoltà economiche. E’ un quadro allarmante quello che evidenziano i risultati emersi durante la ...Rimini, 14 mar. (Adnkronos) – La spesa degli italiani per il gioco (ovvero la raccolta totale meno le vincite) è stata nel 2022 di 19,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2021 (15,4 ...