Spalletti sul divieto di trasferta: “Nostri tifosi non garantita massima sicurezza. Si è fatta ironia, non va bene” (Di martedì 14 marzo 2023) Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Eintracht Francoforte parla anche del divieto di trasferta per i tifosi tedeschi. L’Eintracht Francoforte ha protestato molto per il divieto di trasferta, tanto che il presidente è pronto a non incontrare il Napoli nel consueto pranzo pre partita. Durante la conferenza stampa di Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti parla del divieto di trasferta e risponde duramente ad un giornalista tedesco: “La decisione presa oggi scaturisce da qualcosa che è accaduto all’andata, quando non è stata garantita la massima sicurezza ai Nostri tifosi e questo non va bene“. Eintracht ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Lucianoin conferenza stampa prima di Napoli-Eintracht Francoforte parla anche deldiper itedeschi. L’Eintracht Francoforte ha protestato molto per ildi, tanto che il presidente è pronto a non incontrare il Napoli nel consueto pranzo pre partita. Durante la conferenza stampa di Napoli-Eintracht Francoforte,parla deldie risponde duramente ad un giornalista tedesco: “La decisione presa oggi scaturisce da qualcosa che è accaduto all’andata, quando non è statalaaie questo non va“. Eintracht ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MGuardasole : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza: 'Domani 1° finale della stagione: ci vuole cuore, cervello ed un po' di culo! Tifosi #Eintracht?… - claudioruss : #Spalletti in conferenza: 'Domani 1° finale della stagione: ci vuole cuore, cervello ed un po' di culo! Tifosi… - napolipiucom : Spalletti sul divieto di trasferta: 'Nostri tifosi non garantita massima sicurezza. Si è fatta ironia, non va bene'… - sfugliatell : @Monica73774598 Siamo sul pezzo sta tranquill teso te la itt pur spalletti ?????? - infoitsport : Allarme Kim, Spalletti può prendere una decisione inevitabile sul coreano -