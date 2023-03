Spalletti | “Possiamo entrare nella storia del club All’andata situazioni spiacevoli”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Lucianoparla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Eintracht, gara che puòdelazzurro. In palio c’è la storica qualificazione ai quarti di Champions, ma qual’è il segreto di questo Napoli? “Il segreto è quello di Pulci: per fare grandi squadre, ci vogliono grandi calciatori ed è impossibile fare diversamente. Il Napoli è stato bravo a costruire una squadra piena di grandi calciatori. Poi ci vogliono altre qualità, tipo l’umiltà, la disponibilità, la professionalità, il voler aiutare il compagno e diventare un gruppo e non l’addizione di undici singoli calciatori. Poi si va a scegliere un disegno dal punto di vista di organizzazione di squadra e se loro accettano che sia quello giusto si va ...