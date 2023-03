Spalletti: “Con l’Eintracht è la prima finale della stagione”, poi rivela il segreto del Napoli! (Di martedì 14 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco quanto evidenziato: Il segreto in questo Napoli è quello di Pulcinella: per fare grandi squadre servono grandi calciatori. E il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori. Poi servono anche altre qualità come l’umiltà, la disponibilità, la voglia di aiutare il compagno ed essere uniti. Poi si sceglie un’organizzazione di squadra e se i calciatori pensano sia quella giusta, allora si va avanti. E far arrivare tutto ciò a un pubblico caloroso come il nostro, diventa tutto più facile, perché ti rimbalzano addosso tutto il loro affetto. Siamo di fronte a una grande sfida. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliagara di Champions League controFrancoforte, gara valevole per il ritorno degli ottavi di. Ecco quanto evidenziato: Ilin questo Napoli è quello di Pulcinella: per fare grandi squadre servono grandi calciatori. E il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori. Poi servono anche altre qualità come l’umiltà, la disponibilità, la voglia di aiutare il compagno ed essere uniti. Poi si sceglie un’organizzazione di squadra e se i calciatori pensano sia quella giusta, allora si va avanti. E far arrivare tutto ciò a un pubblico caloroso come il nostro, diventa tutto più facile, perché ti rimbalzano addosso tutto il loro affetto. Siamo di fronte a una grande sfida. ...

