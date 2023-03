Spalletti: «A Francoforte i tifosi del Napoli si sono trovati in situazioni spiacevoli» (Di martedì 14 marzo 2023) La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Eintracht gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions. Napoli meraviglioso, qual è il segreto? Simeone ad esempio gioca poco ma rende tantissimo. «Il segreto è quello di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori. Il Napoli è stato bravo a costruire squadra di bravi calciatori. Poi ci vogliono qualità come l’umiltà, la disponibilità, la professionalità di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno, di voler diventare un gruppo e non la somma di undici singoli calciatori, di collaborare in tutto quello che facciamo. poi si sceglie un disegno dal punto di vista dell’organizzazione e si va a lavorarci dentro e si inizia. Se questo dà soddisfazione e riempie il cuore del pubblico napoletano, diventa tutto più facile ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) La conferenza stampa di Lucianoalla vigilia di-Eintracht gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions.meraviglioso, qual è il segreto? Simeone ad esempio gioca poco ma rende tantissimo. «Il segreto è quello di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori. Ilè stato bravo a costruire squadra di bravi calciatori. Poi ci vogliono qualità come l’umiltà, la disponibilità, la professionalità di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno, di voler diventare un gruppo e non la somma di undici singoli calciatori, di collaborare in tutto quello che facciamo. poi si sceglie un disegno dal punto di vista dell’organizzazione e si va a lavorarci dentro e si inizia. Se questo dà soddisfazione e riempie il cuore del pubblico napoletano, diventa tutto più facile ...

