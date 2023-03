Spaccio e furto, dieci misure cautelari in Irpinia (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore di oggi, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, in varie località della provincia di Avellino e a Cerignola (FG), militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (AV), supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari personali – 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 4 misure cautelari dell’ obbligo di dimora nel comune di residenza – emesse dal GIP presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, per “Spaccio di sostanze stupefacenti” e “furto aggravato” in concorso. L’indagine, avviata dal gennaio 2021 dal Nucleo Operativo e Radiomobile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore di oggi, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, in varie località della provincia di Avellino e a Cerignola (FG), militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (AV), supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno dato esecuzione a 10personali – 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 4dell’ obbligo di dimora nel comune di residenza – emesse dal GIP presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, per “di sostanze stupefacenti” e “aggravato” in concorso. L’indagine, avviata dal gennaio 2021 dal Nucleo Operativo e Radiomobile ...

