Spaccio di stupefacenti e furto: emesse 10 misure cautelari

Spaccio di stupefacenti e furto aggravato: emesse 10 misure cautelari in varie località della provincia di Avellino e in Cerignola Nelle prime ore della mattina odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, in varie località della provincia di Avellino e in Cerignola (FG), militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (AV), supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari personali – 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 4 misure cautelari dell' obbligo di dimora nel comune di residenza – nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, per "Spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato".

