Southampton-Brentford (mercoledì 15 marzo 2023 ore 20:30): formazioni ufficiali ufficiali ufficiali ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 14 marzo 2023) Nonostante i quattro punti raccolti nelle ultime due partite, il Southampton resta ultimo in classifica anche se le rivali dirette sono molto vicine. Il Brentford invece ha perso l’ultima contro l’Everton ma in precedenza aveva fatto molto bene come dimostra il suo nono posto che potrebbe diventare settimo in caso di vittoria. Gli ultimi due InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 marzo 2023) Nonostante i quattro punti raccolti nelle ultime due partite, ilresta ultimo in classifica anche se le rivali dirette sono molto vicine. Ilinvece ha perso l’ultima contro l’Everton ma in precedenza aveva fatto molto bene come dimostra il suo nono posto che potrebbe diventare settimo in caso di vittoria. Gli ultimi due InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cottage_italia : Stasera in campo sia il Brighton (contro il Crystal Palace) che il Brentford (a Southampton). The Seagulls hanno 39… - infobetting : Southampton-Brentford (mercoledì 15 marzo 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - joshuajesi : @keybianconera Io ho smesso da diversi anni.....seguivo solo la Juve e il calcio internazionale...ti garantisco che… - MRC_typing : @thereal_lori_ Aggiungo che il calendario nelle prossime 2 ha un po' influenzato il dato: il Forest ha Tottenham fu… -